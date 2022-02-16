夏天離島重頭戲「2022澎湖海上花火節」將自4月25日盛大登場，雄獅旅遊為迎接此波出遊熱潮，推出澎湖花火節保證有房團體及自由行商品，結合澎湖熱門旅宿，包含五星級福朋喜來登酒店、峇厘島風元泰大飯店、安泊海景旅店等，帶旅客輕鬆享受最美的海上煙花。

「2022澎湖海上花火節」共計施放24場次煙火表演，且適逢花火節20週年，澎湖縣政府加碼於4月16日推出遊行活動，屆時將點亮「花火20澎湖光塔」，同時施放今年首場澎湖限定無人機花火秀，

一年一度澎湖花火節總是吸引滿滿人潮，為讓旅客搶得最佳觀賞視角，雄獅將於團體行程特別安排「花火船」，帶旅客搭乘快艇，從海上觀賞磅礡煙火，還可體驗趣味釣小管行程，3日遊最低11300元起；自由行部分，3日遊每人最低8599元起，除含雙人台北馬公來回機票及兩晚澎湖市區住宿外，更額外贈送機場來回接送、3日摩托車、雙人澎湃火鍋晚餐及澎湖必玩夜釣小管。

針對無法看到花火節之指定團體及自由行商品，旅客於2月25日前預購，最高可享第二人半價優惠，3日團體行程每人最低8025元起，3日自由行每人最低6675元起；若想避開花火節擁擠人潮，雄獅推出三月底前3日自由行超殺優惠，每人最低3999元起。