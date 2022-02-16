2001年因電視劇《流星花園》而爆紅的4人男子團體「F4」，當年朱孝天、言承旭、周渝民以及吳建豪4人以帥氣的外表與獨特的氣質擄獲大批女粉絲的心。但近日朱孝天接受專訪時卻透露，當年的他除了心理壓力很大外，也意外透露與其他3名成員的「真實關係」引起網友議論紛紛。

朱孝天近日接受雜誌《智族GQ》專訪中，透露自己當年雖以F4成員身分出道，卻完全不適應爆紅後的生活，心理負擔非常大也過得很痛苦，而被問到「25歲時關係最鐵的3個朋友」，眾人都以為他會直言F4的其他成員，他卻直接表示「沒有」，並解釋自己從小就不斷搬家、四處漂泊，所以跟每個朋友的感情都很淡，也會因為環境變化而逐漸失去聯絡，硬要說朋友的話朱孝天則表示「我老婆（韓雯雯）算一個吧，沒了」。

朱孝天還透露自己以前拍某部戲時，有位服裝師曾對他非常不友善，後來細問之下才知道兩人其實以前就曾碰過面，但朱孝天卻完全不記得對方，讓他知道實情後相當懊惱，認為自己很糟糕，也辜負了對方。而這段訪談過程朱孝天事後還轉發至個人微博上，並加上註記「朋友這種東西，越少越好」引發熱議。

朱孝天近日接受專訪透露與F4成員間的關係。（圖／微博@GQ 智族）

事實上，言承旭和吳建豪日前登上大陸綜藝節目《朋友請聽好2》時，也曾表示當年的F4，每個人的心裡都有吃醋、嫉妒、不平衡等不開心的負面情緒，因為他們4人在拍戲時其實完全不認識，後來因為工作需要而必須同進同出，對於來自不同成長背景的他們來說相當辛苦，因此到了最後決定各走各的路，這樣彼此都會比較輕鬆。