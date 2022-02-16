曾堯麟示範戴VR頭盔實際畫面，可看到主刀醫師與傷口內部情況。(曹婷婷攝)

成功大學醫學院與醫療教育新創公司 Kyalio攜手錄製外科手術VR實境課程，推廣到世界有需要的醫療機構與教育現場，期能解決全球醫療資源不均問題，除讓國際看見台灣醫療實力，也為仍在疫情中奮戰的第一線醫療人員，提供更細緻、更全面進修新選項。

成功大學醫學院與醫療教育新創公司 Kyalio今日舉行簽約儀式。Kyalio 創辦人 Cortilia Lin提到，Kyalio看見台灣在醫療與VR的實力，此次將成大外科手術融入VR科技，推出更多沉浸式實境手術教案，吸引東南亞、中亞、非洲等地醫療教育機構加入試用行列。成大醫學院指出，Kyalio為醫療教育新創事業，透過科技，改變資源分配不均的全球醫療市場。

成大醫學院院長沈延盛表示，成大醫學院長期致力於結合科技與醫療，透過此次與 Kyalio合作，讓全球醫療機構能藉由虛擬實境觀摩成大外科手術成果，發揮世界影響力，也為同樣在疫情下奮戰的同儕貢獻心力。

成大醫學院外科學科主任曾堯麟現場戴上VR頭盔，畫面出現內視鏡，清楚顯示器官血管與傷口位置，使用者也能看到主刀醫師手部動作與手術室的內部環境，包含呼吸器、心電圖、手術助理與護理師的位置與協調過程。

曾堯麟說，常見的手術教學影片只能呈現器官內畫面，難以顯現執刀醫生當下行為與判斷，且助手如何跟醫師搭配流暢、醫生下刀如何避開血管等細節，往往是決定手術成敗關鍵。他說，過去常有國外醫療團隊遠赴成大實地觀摩，如今，藉由VR科技，影片能呈現更全面也更細微的手術實景，且不受時空限制，讓更多人學習成大醫療技術。

成大醫學院外科部表示，數位科技已全面改變人類學習方式，期許VR課程建置，不僅訓練成大醫學院學生，也能嘉惠更多人。