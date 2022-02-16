何秉睿在2022北京冬奧高山滑雪男子曲道賽出賽。（中華奧會提供）

2022北京冬季奧運中華隊最後一後亮相的男子滑雪選手何秉睿，16日在高山滑雪男子曲道賽於88名選手中排第71位出賽，雖然他積極想衝速度，可惜在中後段腳卡到旗門影響重心因此摔倒，賽後右腳有點不適，中華冬奧代表團總領隊陳士魁、教練李永德都勉勵他再接再厲。

賽前2天，何秉睿透過Instagram抒發心情，坦言等待出賽的時間相當緊張，尤其是女子滑雪選手李玟儀結束賽程後，他內心壓力更為明顯，加上自己訓練時背部、小腿都拉傷，這2天訓練狀況都不太理想，讓他甚至懷疑自己是不是不會滑雪了。

不過比賽正式登場後，首度挑戰冬季奧運的何秉睿還是想為夢想一搏，求好心切的他，出發時速度過快，雖順利回到前一個旗門繼續，可惜中途過程仍不慎滑倒，未能完成賽程，但積極奮戰的精神 ，受到大家的肯定。

教練李永德指出：「場地其實有點難度，我們跟負責整理滑道的場邊工作人員討論過，他們也覺得滑起來很嚇人，可是場地狀況就是如此。今天秉睿表現我覺得不錯，這個場地對於順序後面出賽的國家來說都是偏難，他也透露因為卡住後反作用力非常大，造成控制上困擾才滑倒，我們還是給他鼓勵。」

比賽中轉播鏡頭拍到何秉睿坐在賽道旁的模樣，最後他起身，在工作人員陪同下緩步離開賽場，所幸現場檢查後確認僅有拉傷，經過冰敷治療後已無大礙。

中華冬奧代表團總領隊陳士魁16日前往延慶賽區為選手加油，對於何秉睿花了多年的努力才走到夢想中的冬奧殿堂，經歷長年辛苦的訓練歷程，堅忍不拔與永不放棄的毅力和精神，他特別肯定與敬佩，雖然最後未能順利完賽，陳士魁認為對於亞熱帶環境的選手來說，已屬難能可貴。希望選手們能再接再厲，吸取寶貴經驗，在未來賽事再創佳績。