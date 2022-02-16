高雄市府公布相關足跡。（高雄市府提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市府公布相關足跡。（高雄市府提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市府公布相關足跡。（高雄市府提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市府公布相關足跡。（高雄市府提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市府公布相關足跡。（高雄市府提供／洪靖宜高雄傳真）

陳時中點名這條傳播鏈最要注意 疑紅茶店疫情燒進煉油廠

高雄市16日新增6例本土確診個案，疫情燒進中油大林廠，該廠昨進行例行性快篩時，發現一名員工染疫，緊急對2300名員工篩檢，又發現2確診；經查發病最早的大林廠員工曾在2月10日到紅茶店，因此傳染給先前確診的紅茶店員工；高雄另還有3例確診，為居隔期滿陰轉陽個案。

高雄大林煉油廠的十二蒸餾工場昨有一位員工15日快篩呈陽性，PCR檢測也呈陽性，隨即被隔離治療。確診後中油大林廠也對全廠2300名員工進行篩檢後，再新增2人確診，一共3人確診。

由於大林廠採四班制，確診員工都為同班次，由剩下三班輪值，這三班中也無發現陽性個案，但是上下班採團進團出，住在同個地方，暫時無法回家。由於確診者為搭交通車上下班，同車員工也被匡列隔離，交通車也進行徹底清消。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，該名30多歲的大林廠員工(案19863)發病最早，列為指標個案，與其他2確診者同一職場同一組。經疫調，案19863曾於10日到紅茶店消費，由日前一名確診個案高雄「老江紅茶店」20多歲男員工服務，過程中大林廠員工拿取沾醬料和現金交易，紅茶店員工也曾經拉下口罩到下巴約3分鐘，造成接觸風險，也因此追出紅茶店員工感染源。

但該名大林廠員工到底是從何感染？經疫調發現，該名大林廠員工的同住家屬曾和確診個案台商媽的兒子曾有過接觸，但其餘4名在場對象都已掌握都是陰性，甚至連該名接觸的大林廠員工同住家人也是陰性，因此誰傳誰仍待基因序列釐清。

衛生局說明，大林煉油廠一共分成三圈採檢，紅圈員工52人，除3確診其他陰性，第二圈50名採檢陰性，第三圈153人都是陰性。

高雄市也公布案19817足跡，包含苓雅、小港及新興區等地停留；案19844有於橋頭威士頓國際學院、榕樹下輝伯香菇肉羹、楠梓御珍珠肉圓等地停留；案19863曾於小港華南銀行桂林分行、全國電子小港門市、大遠百、已及老江紅茶牛奶鳳山店還有漢神巨蛋3間精品等地停留。

另外新增的3例確診，其中2例為北部飯店衍生幼兒園相關，另一為高雄港舊案19843的孫子(案19843)，都為居隔期陰轉陽個案。