譚艾珍女兒、女星歐陽靖2020年和日本攝影師老公小菅亮輔（RK）宣布雙喜臨門，後來因疫情爆發，歐陽靖回台待產，生下孩子「新醬」後卻不見丈夫來台探望妻女，同年11月傳出兩人IG彼此取消追蹤。近日歐陽靖發文，鬆口生產後就收到老公分手訊息，令她難過崩潰，如今消息引來各家媒體報導，歐陽靖今(16日)再發文替RK緩頰，強調她先生並非渣男，也吐露兩人分手主因。

2020年底週刊報導才登記結婚不久的歐陽靖似乎和RK感情生變，同年10月歐陽靖還會在IG上替先生的作品按讚，但兩人後來就互相退了追蹤，歐陽靖當時發文暗示孩子的出生對先生來說「太虛幻」，連她大肚子的樣子RK都沒看過，更鬆口老公「決定不來台灣探望我們了」。

歐陽靖如今回到台灣跟母親譚艾珍養育新醬。（圖／翻攝自歐陽靖・裏東京生存記臉書）

偽單親媽媽的生活過了兩年，最近歐陽靖談到婚姻狀態，先是對兒子說：「你媽是個在感情路上跌跌撞撞、沒感受過什麼叫幸福的笨女人⋯但要不是你媽曾經那麼傻，你也不會蹦出來好嗎？」，更透露因疫情打亂了她的生活計畫，原本她都調查好兒子在日本要念的學校，見日本的新冠肺炎案例暴增決定回到台灣，沒想到生完孩子後幾天卻收到RK的分手訊息，讓歐陽靖對著兒子躺的嬰兒床大哭說：「媽媽對不起你，沒給你完整的家庭。」

歐陽靖發文。（圖／翻攝自歐陽靖・裏東京生存記臉書）

眼見消息被鋪天蓋地的報導，歐陽靖稍早再發文強調自己無意炒新聞，只是想用自身經歷告訴有相同遭遇的女生：「妳們不孤單」，她也稱RK並不是壞人，兩人分手主因只是跟對方個性缺陷有關，「他只是不懂得用成熟的方式處理負面情緒；很多大人都會犯下同樣的錯誤，傷害最在乎自己的人來逃避該承擔的責任」。

歐陽靖進一步說，會用老公的案例警惕自己好好教育新醬，不讓他未來發生一樣的錯誤，而兩人婚變也跟國籍無關，最後語重心長地說：「對夫妻感情來說，坦承不幸福比假面放閃困難多了」，網友回應：「欣賞你的坦率」、「加油，現在已經沒有什麼事可以讓新醬媽媽挺不過了」、「媽媽真的不容易啊，加油」、「關掉電視，你已經很棒了，為母則強！」。