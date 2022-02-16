使用電子產品真的要注意，巴西樂團Pankda de Vaneira成員盧揚（Luyan Lopes de Aguiar）上周六和樂團夥伴一起在聖博爾雅（Sao Borja）登台演出，未料調音時竟被吉他電死，得年24歲。

根據外國媒體綜合報導，盧揚演出前幫吉他調音，彈第一、二下時皆無異狀，哪知第三下就痛得尖叫，所屬樂團的成員們趕緊關掉電源，接著拿走盧揚手中的吉他，過程中感受到樂器上殘存的電流。醫護人員抵達現場後，立即為盧揚緊急急救，無奈回天乏術，盧揚當場被宣告死亡。

盧揚所屬的樂團Pankda de Vaneira昨（15日）在官方IG證實噩耗：「沒有任何語言可以表達我們內心的痛苦。如果靈魂中有痛苦，也許連它都無法描述我們的感受。我們一直在一起直到最後一刻，我們竭盡所能，如果由我們決定，我們仍然會努力把你帶回來。但是你的故事已經寫好了，上面的老父親叫你在他旁邊唱歌。你在這裡的旅程結束了，這隻小鳥飛了……」並讚美盧揚是個才華洋溢、令人欽佩的人，永遠都會記得他。

最後，Pankda de Vaneira表示目前還沒決定是否會在缺少成員的情況下回歸。而這起死亡事故目前仍在調查當中。