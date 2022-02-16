台股今年會站上2萬點嗎？對於台股預期向來精準的京城銀行董事長戴誠志，16日在主持法說會前接受媒體提問指出，必須再有2兆的新活水加持，這些活水，可能來自外資，也可能來自保險公司的投資，否則不易達成，不過戴誠志認為，今年台股守穩萬八，應可期待，而且在萬八之上的天數會多於萬八之下。

戴誠志也認為成交量非常重要。他分析，倘若日成交量能回到3800億至4000億的水準，則上看18800點、19000點是沒問題，但他不認為今年的成交量會回到去年的6000億，最主要是當沖客都跑掉：「去年當沖客很多沒賺到錢，今年要再回來很難。」

戴誠志對於未來台股表現分析，現在台股大約有50億的市值，其中有35%至38%，集中在政府基金、法人機構等較穩定的籌碼，而接下來若要再從18000點再增2000點至2萬點，以現在的上市公司市值來推算，2兆活水勢在必行；戴誠志也表示，雖然台灣近二年來因為疫情，很多人因為不能出國，而把消費、投資留在國內，但光是這樣還不夠，這一部分一年頂多7000億，二年也不過1兆4，因此非得有其他的活水加持，才能上攻至2萬點，不論是台灣本益比再低、今年股息發放得再多（外界普遍預期今年股息發放創新高）、國家GDP成長等這些基本面的利多條件再怎麼加持，新注入股市的資金也必須多達2兆，才能談股市上2萬點。