蘋果官方會不定時將老舊產品更新至「老式和過時產品列表」，代表這些產品已經發布超過5年，若需要維修，會視零件狀況提供維修，若零件缺貨就不予維修，如今被譽為「一代神機」iPhone 6 Plus已被列為老舊產品，不過iPhone 6還不會被列入清單，在於最後販賣的時間比iPhone 6 Plus還要晚，提供維修的時間也會拉長。

綜合外媒報導，過去蘋果保證產品推出後5年的維修服務，但iPhone 6 Plus已經超過期限，而螢幕尺寸較小的iPhone 6在2018年以前還可以透過特定零售商購買，因此為了保護消費者的維修權益，iPhone 6還不會被列入過時清單。

iPhone 6和 iPhone 6 Plus於2014年9月推出，是蘋果最受歡迎的兩款iPhone手機，即使兩款手機已先後停產，仍有大批使用者透過更換電池且不更新作業系統的方式延長使用時間。

儘管如此，iPhone 6 Plus不僅在硬體上過於老舊，在軟體方面，早在蘋果推出iOS 13作業系統時，就已經不支援iPhone 6與iPhone 6 Plus手機，而iPhone 6系列會受到果粉歡迎的原因在於，該系列是首批支持Apple Pay的裝置，採用A8晶片並升級相機鏡頭。

此外，與iPhone 6 Plus同時進入名單的還有第四代iPad，iPad 4是第一款使用 Lightning接孔的iPad產品，兩種機型WiFi及LTE機型，都被在列在名單上內，iPad 4機型都在 2012年11月上市。