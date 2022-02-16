為鼓勵應屆畢業生投入保險業，碰撞更多火花與創意，全球人壽2022年MA（儲備幹部）招募即日起開跑，至3月31日截止，歡迎符合申請資格的優秀新鮮人透過網路方式報名，凡具備積極、正向、創新、高度企圖心、抗壓性及協調能力佳且中英文流利，具碩士學位者，就是全球MA計劃要找的人。

首站實體MA招募說明會將於3月5日在台灣大學校園徵才博覽會登場，3月25日赴政治大學延攬優秀人才，鼓勵畢業生勇敢築夢、挑戰自我，讓全球人壽有你而精彩。

全球人壽延攬的人才包括金融保險、數理統計、行銷、財務相關背景等多元優秀人才加入組織，期許MA能將不同思維、見解和創意帶入全球。全球人壽MA培育輪調計劃為期24個月，正式加入後第1個月將透過公司基礎培訓課程，認識組織與產業知識訓練，建立保險專業知識和熟悉全球人壽的商品；第2個月至第24個月將進行商品企劃、業務通路、行政服務、數位行銷等共通性輪調以及安排專業性輪調，這段期間參與跨部門專案計劃與高階主管共事學習經驗，更會協助取得專業證照，最終培訓完成後依評鑑考核結果及公司組織需求分發派任部門。

成功大學財金系碩士畢業、2021年成為全球人壽MA的學長郭璨豪認為，加入全球人壽MA計劃像是開啟職涯發展的加速器，第1個月從高層主管身上學習公司各部門工作職能，便立刻轉變心態投入輪調運作，而且全球MA的輪調不是既定的行程，而是最適合的旅程。公司除了規劃指定輪調部門學習外，也參照MA個人的經歷背景，提供MA有機會能選擇自己發光發熱的舞台。

另一名MA學長、畢業於台灣科技大學財務金融研究所碩士的陳容詮指出，在經過第1個月紮實的訓練之後，開始為期兩年的部門輪調計劃，第1個輪調部門就幸運參與到保險科技的大專案「遠距投保」，也就是將傳統業務員必須親晤親簽的規定，以數位科技的方式取代，這對於整體保險業、公司各部門皆有重大的影響。

陳容詮表示，透過這經驗，不僅更深入了解保險法的規定，更能清楚知道保險的生命週期，並且在跨部門協調會議中學習總經理與各部門主管的邏輯思維，對於能夠在新人時期就接觸到高階主管的重大會議，感到非常幸運。

MA招募申請期間自即日起至3月31日止，凡對保險業有高度興趣，中英文溝通流利且具備創新思維、樂於團隊合作、主動積極等特質。