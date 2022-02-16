【愛傳媒藺奕專欄】今（2022）年是台灣前輩藝術家蕭如松（1922-1992）百歲冥誕，也是逝世卅週年，理該有許多紀念活動，怎奈被法條勒喉，動彈不得，令人焦慮、憤怒不已。

根據智慧財產權法，藝術家過世，他生前的作品，必須取得繼承家屬授權，才可以進行各種出版或展覽。目前傳出蕭如松在台灣的遠房親戚代表，都把責任推給某律師事務所的某大律師。

基於申張藝術家過世後展覽出版的必要與權益，呼籲台北某知名律師事務所的某大律師，出面協調玉成，否則會讓生不逢時，愛藝成痴，終生孜矻的蕭如松，死不瞑目。

蕭如松是新竹縣北埔鄉人，1922 年出生於臺北艋舺，臺灣美術史上極具靈氣的重要藝術家，一生以水彩創作為主，畫盡家鄕的山靈地傑，其中在畫室內的閉門創作，包括靜物、人物、園景，出神入化，創思十足，尤其展現出塵、靜謐、高貴、優雅，在相隔大半個世紀的今天，回望他的創作，仍具十足當代性，因此，喜歡蕭如松作品的「蕭迷」滿天下。

蕭如松生長在保守客家家庭，早年父親對他抱持高度期望，希望他能朝醫師或律師之路發展，但熱愛藝術的他，在當時臺灣沒有設置美術相關高等學校的環境之下，不顧家人反對，依舊追求美術理想。

最初，他希望進入台北師範學校，據說，當年投考人數過多，新竹師範學校剛成立，因此蕭如松和一部分臺北第二師範學校的學生，就被分派到新竹師範演習科就讀，畢業後分配高雄千歲公學任職。

自1950 年起，蕭如松擔任新竹地區小學、中學、高中美術老師近40年，工作之餘，潛心創作，集風景、靜物、人物創作於一身，作品境界澄澈，辨識度高，在視覺表現，與理念呈現，相當出色。

台灣自從1915年前輩藝術家黃土水（1985-1930）赴日留學，4次入選帝展，成績斐然，就在國內引發留日潮，當年藝術菁英無不夢想進軍東京藝術學府等知名學府深造。

然而，與黃土水同樣出身臺北艋舺的蕭如松，因為家境貧寒，留日夢碎，只能靠著難得託長輩帶回的國際藝術畫冊、刊物，靠自學精進畫藝，充實藝術視野。

然而在捉襟見肘的歲月中，蕭如松根本買不起昂貴油畫顏料，因此選擇水彩創作，他嘔心瀝血研究水彩特性，突破水彩顏料的獨特性，創作出許多獨到境界，令人神往，尤其蕭如松經常揣摩油畫肌里，作足實驗，創作出類似油畫效果的佳作極品，令後學驚嘆。

雖然蕭如松非海歸留學生，創作媒材也非主流油彩，但他的創意與境界，自成一格，多次參加省展、臺陽展、青雲展、全省教職員美展，均獲得極高的榮譽，並得到省展免審查的認定，備受學術界與收藏界欣賞推崇。

由於無法一圓父親早年希望他當醫生的夢想，蕭如松刻意培養獨子蕭正竹從醫，果然蕭正竹朝著蕭如松的心意，完全醫學院課程，也飛到蕭如松朝思夢想期待留學取經的日本，行醫濟世，娶了日本妻子，在日本落地生根。

蕭如松於1992年過世後，一切事務，由住在新竹縣竹東鄉間的髮妻打理，4年前太太也過世，因為獨子不在台灣，只好由蕭如松小姨子等親友接棒。近年傳出蕭如松所有身後事，委託台北某知名律師事務所的吳姓律師，全權代表。

適逢蕭如松百年冥誕，新竹縣政府文化局，於去年即著手籌備紀念活動，設法聯繫蕭如松長住日本的獨子蕭正竹，但一直聯絡不上，因此公開發出尋人訊息。

新竹縣文化局長李安妤曾於去（2021）年公開表示，縣府積極活化蕭如松藝術園區，10年前曾與蕭妻簽訂授權事宜展出原創作，師母3年前過世後，縣府透過外交部等單位，積極聯繫移居日本的獨子，可惜迄今仍無音訊，也影響後續蕭老師畫作的重製、文創等事宜。

早在1980年代，曾為蕭如松舉辦畫廊的阿波羅畫廊，創辦人張金星的女兒張凱迪總經理說，蕭如松目前在國內的後代，就是蕭如松小姨子的子媳（即蕭太太的妹妹的兒子及媳婦，葉小姐）了。

熱心的張凱迪，立即聯絡蕭如松所謂的遠房後代，但也一問三不知，通通推給台北某法律事務所的代理律師。

早在台北市立美術館擔任研究工作的台南美術館長林育淳，是台灣研究蕭如松的權威專家之一，她計劃在台南美術館，為蕭如松舉辦百歲冥誕紀念活動，但幾經聯絡蕭家姻親、該知名法律事務所，但都得不到回應，眼看著這個年，一天天逝去，已經進入第二個月，卻苦無對口研商，在公立美術館必須提前規劃下，時間急迫，只好忍痛放棄蕭如松百歲冥誕所有活動的舉辦。

中研院研究員顏娟英，是台灣美術史田野調查的權威，她為了出版台灣美術史專書，曾向國美館借用蕭如松作品圖像，但牽涉到蕭如松作品的智慧財產權保護問題，國美館因為拿不到家屬授權，不敢外借。顏娟英乃依國美館提供的法律事務所訊息，試圖自行聯絡該法律事務所，但鎩羽而歸。

顏娟英說：「目前我們也不知道是哪位律師負責，國美館要我們聯繫律師事務所，公文寄過去，有位主任回覆說，有70位律師，不清楚是哪位律師負責，烏龍一場。」顏娟英氣極敗壞，懊惱與焦慮之情，溢於言表。

典藏採訪團隊在農曆春節前，曾多次聯絡該法律事務所，詢問出係由吳姓律師負責，但分機無人接聽，留下手機號碼，但完全等不到該律師回電。

蕭如松生前個性低調靦腆，過世後也因獨子常年滯日，早期完全仰賴畫廊協助，但他過世後，障礙多多，阻礙了外界對蕭如松藝術的推廣與弘掦。類似的人為障礙，對一生孜矻，以藝術為生命的前輩藝術家蕭如松來說，非常殘忍。

僅此以虔誠謙卑的心情，呼叫該知名律師事務所的代理律師，希望能體恤藝術界的焦慮，儘速出面協助蕭如松家屬，處理「法條勒喉」的智慧財產權等急迫問題。

這是藝術界迫在眉睫的卑微期待，台北某知名法律事務所的某大律師，您聽到了嗎！

作者為文學奬得主

照片來源：作者臉書截圖。

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