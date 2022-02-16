隨著大陸春節假期結束與「金三銀四」招聘旺季的到來，節後第一周招聘市場呈現活躍狀態。據獵聘大數據研究院發佈的《2022春節後開工一周中高端人才就業資料報告》顯示，近4成企業招聘職缺比去年增多，有24.95％的職場人士想跳槽，更以國企作為第一優先選擇。

據界面新聞引述該《報告》指出，72.21％的企業對2022年的招聘形勢有信心，首要原因是公司／行業發展潛力勢頭良好，第二大原因是經濟形勢向好、招聘大環境相對友好，得票率個為60.30％、34.74％。

分行業來看，對招聘形勢最有信心的是製藥醫療行業，有超過8成的企業表示有信心。其次是互聯網行業占比76.47％。另外能源化工、消費品、服務外包的表示有信心的企業占比分別為75％、71.88％、71.43％，位居第三至第五。

觀察今年大陸春節後開工一周新發職位最多的TOP10領域來看，排名前三的是IT／互聯網、生產製造、企業服務，占比分別為20.20％、14.41％、10.55％。從這10個領域對應的招聘平均年薪來看，人工智慧最高為34.11萬元（人民幣，下同）；其次是大數據的平均年薪為29.26萬元；IT／互聯網招聘平均年薪位居第三，為28.14萬元。

求職者方面，開工一周求職者投遞最多的領域是IT／互聯網，生產製造、消費品位居第二、第三，占比分別為13.25％和8.27％。