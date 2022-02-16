新北市立淡水古蹟博物館的古蹟Podcast「淡博名利」第二季開播，館方這次以前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、淡水木下靜涯舊居及滬尾礮臺等古蹟為主題，講述古蹟的特色及故事，3月底前到淡水古蹟博物館臉書參加活動，就有機會獲得古蹟文創商品。

淡水古蹟博物館去年7月推出，新北首檔情境式Podcast「淡博名利」，首季內容以淡水紅毛城、淡水海關碼頭、得忌利士士洋行、淡水街長多田榮吉故居及淡水日本警官宿舍為主題，每集10至15分鐘，雙周上架1集，邀民眾用耳朵逛古蹟。

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，近期推出第二季Podcast「淡博名利」，內容比第一季更活潑有趣，中間穿插類脫口秀橋段，例如在小白宮這集談到滬尾關，接著講到基隆關、安平關、打狗關或「犯車關」，不經意地讓聽眾噗嗤大笑。淡水木下靜涯舊居則介紹木下靜涯的世外莊，也聯想到農莊、錢莊、康莊和不放槍的安全下莊，非常生活化。滬尾礮臺則是用沒有打過仗的奇聞軼事來切入，精彩可期。

館方表示，即日起至3月底前，民眾只要在淡水古蹟博物館的臉書粉絲專頁指定貼文底下，上傳訂閱（關注）「淡博名利」頻道的截圖，並寫下最喜歡哪一集，有機會獲得《福虎生風招財錢紋墊》、《古藝GOOD EAT》系列調色刷、畫布巾及《多彩淡古－日日手提袋》等「餐桌上的古蹟」文創商品。

歡迎有興趣的人把握機會透過Apple Podcasts、KKBOX、Spotify、Google Podcasts、SoundOn Player、Firstory、Pocket Casts等App隨選隨聽，用耳朵逛古蹟，聽軼聞，認識更多歷史的趣事。