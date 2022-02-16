藍直轄市議員提名 朱立倫祭青年三箭保障名額

備戰年底九合一選舉，為鼓勵青年、新人參政，國民黨今（16）天通過直轄市議員選舉候選人提名辦法，黨主席朱立倫推出「青年三箭」，積極與地方盤點22縣市選區名額，力拼席次最大化，保障青年名額、積極提名優秀新人參選；同時，青年新人民調的加權比例創歷史新高，最高是加倍，並由現任議員師徒制傳承選戰經驗。

國民黨中常會上周通過縣市長選舉提名辦法，成立中央選戰策略會報，由祕書長黃健庭負責徵詢、協調、提出建議提名人選，再交由黨主席朱立倫擔任召集人的中央選舉提名委員會審議，最終報請中常會核定。

朱立倫下午在中常會表示，中央選舉提名委員會及中央選戰策略會報將敦請具有直轄市長、縣市長或縣市議長經驗的黨內同志共同參與提名，接下來根據辦法進行協調，讓國民黨團結迎戰九合一選舉；在艱困選區，黨內同志願意挺身而出為黨奮戰，對此感謝與誠摯歡迎。

此外，今天中常會上也公布「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，朱立倫強調青年是國民黨的希望，國民黨沒有青年就沒有未來，更需要一棒接一棒、一代接一代，因此，黨中央提出「青年三箭」。

朱立倫強調，針對每個選區積極提名，能夠遍地開花，每個選區都會詳細核算現有席次，並擴大提名；相較民進黨等其他政黨，青年、新人加權將創歷史新高，不只2成、3成、5成，最高可以加倍，也就是增加百分之百，讓年輕朋友有機會投入年底選戰。

朱立倫指出，同時，不光是提名，也要培訓有意參選的青年，黨中央將請具有參政經驗的學長姊進行經驗傳承。他也說，希望透過「青年三箭」能培育出更多優秀的直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表，以及各級民代，這都是未來國民黨的希望，也讓社會看到國民黨對青年的重視。