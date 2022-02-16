日本政府規劃3月放寬入境限制，來自感染風險不高的國家/地區者，入境隔離天數可由7天縮短至3天，對此，外界關注，若日本對台放寬入境限制，台灣是否也會對日本或其他國家縮短入境檢疫天數，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有對等的疫情才有對等的開放。他並表示，台灣何時居檢可縮短為七天，還需要看實際的證據，7天內驗出來的或7天後發病的Ct值是否很高，大概一個月就可判斷出來。

另針對對於日本有望對台灣放鬆入境管制，台灣是否也有望放寬對日入境管制？陳時中表示，我們當然非常謝謝，這顯示日本對台灣的防疫有信心，我看日本這兩天，每日都有8萬多名確診個案，有時甚至最高10萬人，日本的疫情還需再觀察。

「有對等的疫情才有對等的開放」，陳時中表示，日本疫情還蠻緊張，台灣這邊可以放鬆是因為他們可以放心，我們確診案例確實很少。目前日本每日約有8萬4人確診 ，如果是1萬以下，風險就差很多，而台灣現在1天是100人以下，若1天10人以下對我們來說就是低風險，這是一個比較級。我們不可能用這個標準轉過來，對等是疫情對等，條件才會有對等， 這個觀念大家需要討論一下。

陳時中表示，有些人會覺得，很多國家都縮短檢疫天數，台灣為什麼不跟進？台灣規劃未來要縮短成10天檢疫，但中間會有幾次檢驗，可得知大部分個案會在什麼時候被檢出，我們就會朝那方向來縮短，但如果大部分都需要7天才檢驗出來，那我們當然不敢這樣放，所以要看實際的證據，要實施一段時間後，例如7天內驗出來的，或是7天後發病的Ct值是不是很高，用這東西來精準判斷，估略1個月就可以判斷出來。