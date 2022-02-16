近日來說，雖然日本每日新冠確診數，增加數量比較少，不過，因染疫不幸失去生命的民眾，卻重寫歷史新高。

根據日本NHK電視台統計，15日新冠疫歿者增至236人，大幅超過2021年5月18日的216紀錄。而2月迄今約兩星期，日本已有近2000人不幸喪命於新冠病毒手中。

同樣也是在15日，東京新增16位疫歿，其中大多數是70至90歲高齡老年人。至於日本各地則新增84220人確診，但與1星期之前動輒10萬相比，疫情似乎已慢慢降溫。