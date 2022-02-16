《國際社會》236人 日單日疫歿再創新高 15:062022/02/16 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日來說，雖然日本每日新冠確診數，增加數量比較少，不過，因染疫不幸失去生命的民眾，卻重寫歷史新高。 根據日本NHK電視台統計，15日新冠疫歿者增至236人，大幅超過2021年5月18日的216紀錄。而2月迄今約兩星期，日本已有近2000人不幸喪命於新冠病毒手中。 同樣也是在15日，東京新增16位疫歿，其中大多數是70至90歲高齡老年人。至於日本各地則新增84220人確診，但與1星期之前動輒10萬相比，疫情似乎已慢慢降溫。 《商情》獲利了結 日本橡膠高價回落 《半導體》台積電日本熊本廠 DENSO砸3.5億美元入股 #日本 #星期 #不幸 #新增 #國際社會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日外務省前官員：北京冬奧將成促進日中友好的「催化劑」 10:422022/02/16 兩岸 日本皇室瑤子女王染疫呈中度症狀 住院1周後出院 11:582022/02/16 國際 《金融》活化日圓資金 北富銀推日本ETF／股票即時交易 08:522022/02/16 財經 莫德納擴大亞洲業務 宣布將設台灣辦公室 12:262022/02/16 國際 福島核醫專家曝 偽造產地難杜絕 04:102022/02/16 政治要聞 美加發表聲明 紀念《反對在國與國關係中任意拘押宣言》發表一週年 09:382022/02/16 兩岸 日本蛋價嚇死大家！她一張圖爆驚人事實揭政府「最大禍首」 11:032022/02/16 政治 韓國1月新增113.5萬就業人口 創近22年來最高 14:212022/02/16 財經 北市新增北門捷運中型接種站 21日起連5天提供疫苗施打 09:582022/02/16 生活 暑假前觀光難鬆綁... 日航開第一槍 大砍台日519架次 04:102022/02/16 產業特刊 台人赴日有望獲3日檢疫優待 陳時中曝台灣居檢7天時機 15:082022/02/16 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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