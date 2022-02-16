俄烏緊張戰火緩和，美股應聲強彈，周三台股跟著反彈，開盤即重返萬八榮耀，漲157.36點報18109.17點，台積電(2330)破天荒買回自家股票，晶圓代工雙雄激昂，IC設計敲鑼也帶動半導體回神漲，航運續威，金融同樣不遜色，電金傳聯手上攻，帶動加權指數大漲一舉收復5日、10日、月線，盤中高檔震盪，18200一度失守，台積電尾盤射門收在646元最高助陣，大盤臨近尾盤飆上18233.79點、勁揚281.98點，距離今年1月5日創下的18619.61盤中高點、相差385.82點，終場加權指數收在18231.47點，大漲279.66點或1.56%，成交金額2690.2億元，站穩所有均線、18200關卡。

櫃檯指數收在220.67點，上漲3.02點或1.39%，成交金額780.58億元。本土法人紛紛表示，影響國際股市關鍵仍是FED升息和縮減資產負債表的規模大小與時程快慢。

上市電子股成交值占比略增達61.36%，航運股成交值占比略減達19.17%、失守兩成占比，電子零件成交值占比略增達10.27%。電子零件、半導體漲幅逾2%最拉風，航運、電子也漲逾1.9%居次。百貨則漲多修正、收跌0.49%，為上市唯一收黑的族群。

權值股王台積電收在最高價646元，大漲13元或2.05%，市值大增3371億元，達16.75兆元。聯發科(2454)收漲2.73%，同樣收在當日最高。聯電(2303)、日月光投控(3711)、鴻海(2317)股價皆紅盤作收。

航運族群續強，受惠邊境開放，航空雙雄為成交量冠亞軍，法人上調投資評等至買進的華航(2610)大漲5.46%，長榮航(2618)一度拉升至32.65元，創2011年2月以來的高點，午後漲幅收斂、收漲1.28%。航運三雄終場也有1%以上的漲幅，長榮(2603)收在133.5元，上漲1.14%，陽明(2609)收在112.5元，漲幅1.35%，萬海(2615)收在183.5元，漲幅達2.8%，萬海獲本土法人看好獲利，維持買進評等、目標價426元。慧洋-KY(2637)也收漲6.29%報89.6元。晶碩(6491)去年EPS為17.84元、擬配息8.5元，股價強漲6.31%，帶動眼球族群多頭人氣，精華(1565)、大學光(3218)、寶島科(5312)等聯袂揚升。生醫股的藥華藥(6446)仲裁案免賠48億元，股價漲停、近5000張排隊等買，其股東宏亞(1236)也跟著跳空漲停26.95元鎖死，市價追買單逾1500張，一舉站上5日線、月線、季線。

對ABF載板三雄欣興(3189)、景碩(3189)、南電(8046)評等，外資均維持「加碼」，欣興、南電漲約5%，景碩漲風略收斂，而獲外資青睞的個股，外資升價至520元的鈺太(6679)、法說前外資送暖的台達電(2308)股價均上漲約2%。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，台股短線應該還有反彈空間，關鍵要站穩月線，因為月線是短期大盤多空分水嶺，不過月線仍有往下的跡象，台股短線不排除仍有回檔壓力。展望台股後市，黃國偉分析，影響國際股市的關鍵因素仍在於美國聯準會(Fed)升息和縮減資產負債表的規模大小與時程快慢。到3月15日至16日美聯準會聯邦公開市場委員會(FOMC)公布利率決策會議記錄結果前，台股不易有明顯漲勢，最好狀況是盤堅整理格局，但不排除再次回測前波低點。群益投顧協理曾炎裕也表示，升息幅度，投資人須多加關注，也隨時調整資金水位與投資布局。

華南投顧董事長儲祥生預測，短線而言，強勢股仍有機會上揚，投資人可做短線少量布局，但美國通膨對於市場來說仍是不定時炸彈，因此建議投資人不要壓買，宜保守操作。台新2000高科技基金經理人沈建宏則表示，上市櫃公司今年獲利穩健可期，加上陸續登場的法說會有望有優於預期的財報表現或營運展望，加上台股現金殖利率優於其他亞股，台股仍具投資潛力。