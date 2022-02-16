京城銀(2809)今（16）日召開線上法說，對於2022年台股展望，董事長戴誠志認為目前日均量可使指數維持「萬八」水準，預期將有機會回升至3800～4000億元，有助指數上看18800～19000點。不過，欲上攻2萬點初估至少需2兆元資金動能，需要外資等其他來源挹注。

對於台股今年走勢看法，戴誠志表示，台股市值目前約50兆元出頭，其中大股東持股及海外退休基金投資等穩定籌碼約35～38兆元，在外流通資金約11～12兆元。以指數要從18000點推升至2萬點推算，至少需要2兆元的資金動能推動。

戴誠志認為，台股總體經濟展望良好、GDP成長動能仍佳，台幣維持穩健緩步升值，企業展望亦維持良好，整體國力及本益比狀況均佳，預期18000點關卡應可守住，在「萬八」之上天數將高於以下天數，但若要上攻到2萬點，則需要外資等其他資金來源挹注推動。

對於台股日均成交量能看法，戴誠志認為，先前在16000～18000點區間時，認為台股日均量要維持3000億元水準，指數才能維持穩定。目前2000多億元的日均量應可使台股維持「萬八」水準，但要進一步上攻「萬九」甚至更高，則交易量能必須再次熱絡。

戴誠志認為，台股去年日均量一度衝上6000多億元水準，當沖交易貢獻不少，但其中恐怕沒有多少人真正賺錢。以目前台灣經濟及企業展望來看，台股日均量應有機會回升至3800～4000億元，有助指數上看18800～19000點，但要回到6000多億元水準應不容易。