美系外資針對MCU(微控制器)產業出具最新研究報告，看好目前產業能見度仍高，春節後大陸經銷商持續呈現短缺狀況，訂單能見度上看18個月。

美系外資表示，2月中旬大陸MCU通路價格數據出爐，意法半導體價格從1月的人民幣150元大幅反彈至260元、月增長73%，但32位元產品GD32F103VET價格平穩，現貨價格與1個月22元人民幣差不多，價格的反彈主要來自持續的短缺和較長的交貨時間。

美系外資表示，在需求部分，正如先前的預估，需求在正常季節性的基礎上逐步改善，3月、4月將相較2月更好。供給上，春節前部分經銷商曾預計春節後供應會緩解，然而，這並沒有發生，現階段呈現繼續短缺。

在資本支出方面，美系外資表示，儘管所有領先的MCU廠都有在 2021年祭出積極的產能擴張計畫，但實際資本支出卻是低於目標，主要原因是設備和物流的交貨時間較長，整體資本支出上升93%，相較先前預估的98%來得低。

美系外資表示，目前MCU的交貨時間仍然很長，一些規格甚至超過52周，通路庫存仍然稀少，故看好MCU現貨定價前景樂觀，儘管現在判斷全年需求依舊太早，但根據對於一些經銷商的調查顯示，目前握有的產能均已經售罄，出現訂單積壓，目前訂單能見度約 18個月，遠高於2022年的製造能力，因此，經銷商對於後續定價依舊看好。

美系外資也說，對於國內廠商而言，隨著市場份額的增長超過盈利能力，儘管供需緊張，但價格可能保持平穩，目前仍然看好MCU產業，給予新唐(4919)目標價212元、加碼評等。

除新唐外，台系MCU業者還包括盛群(6202)、笙泉(3122)以及應廣(6716)等。其中盛群也表示，目前多數訂單仍是在處理去年的接單，今年上半年幾乎已經全數皆滿，全年的接單也已經有7~8成左右，且今年增加的產能也不及去年，現階段產能依舊很緊張。