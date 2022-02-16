據統計，6檔台股高股息相關ETF今收盤全數收紅。「富邦特選高股息(00900) ETF」經理人楊邦珩指出，隨著全球經濟逐漸復甦，國際貿易持續熱絡，以及新興科技應用的升溫，加大台灣電子產品的需求，2021年整年繳交出6741億美金的外銷訂單，年增26.3%，創下歷史之最，而行政院主計總處所公告的6.28%經濟成長率也是近11年來的新高，強勁的經濟體質也推動台股突破萬八大關。邁入新的一年，大多企業還沒開始配發股利，但仍有許多公司已陸續採取半年配或季配的方式，投資人不妨將台股高股息相關ETF納入投資組合。

6檔台股高股息相關ETF包括：富邦特選高股息30(00900)、國泰永續高股息(00878)、國泰股利精選30(00701)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、FH富時高息低波(00731)等。

中信小資高價（00894）ETF經理人張嘉祐指出，就目前台股主要權值股公布的1月營收結果來看，台股有望迎來淡季不淡的第一季，且在營利成長支撐下，目前台股加權指數本益比僅14.6倍，低於歷史平均。

6檔台股高股息相關ETF，以今天收盤價來看，價格最高為FH富時高息低波(00731)收盤價為61.45元；而價格最低為富邦特選高股息30(00900)。分析該2檔ETF的前10大持股，FH富時高息低波(00731)持股包括：富邦金(2881)、國泰金(2882)、台塑(1301)、中信金(2891)、中華電(2412)、兆豐金(2886)、統一(1216)、台化(1326)開發金(2883)、華碩(2357)；而富邦特選高股息30(00900)的前10大持股則有開發金(2883)、廣達(2382)、南亞(1303)、中鋼(2002)、華碩(2357)、聯詠(3034)、慧洋-KY(2637)、友達(2409)、群創(3481)聯強(2347)。