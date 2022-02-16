頭份市頭份大橋完工啟用已20年，部分橋體出現繡蝕，將進行整修工程。（謝明俊攝）

頭份市頭份大橋整修工程，將把全部44條鋼索全數更換。（謝明俊攝）

苗栗縣政府工務處長古明弘指出更換頭份大橋鋼索工程，將創下國內相關工程新紀元。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌16日主持頭份大橋整修工程動工典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦偕副議長李文斌及多名縣議長參加動工典禮。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠偕眾里長參加頭份大橋改善動工典禮，期望未來能將頭份大橋變成頭份市地標。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌主持頭份大橋改善工程動工。

頭份市頭份大橋是苗栗縣北橫公路線上最重要的聯絡橋梁，啟用20年後已出鋼索及結構繡蝕情況，影響到橋梁通行安全，苗栗縣長徐耀昌指示工務處積極爭取中央經費補助7千多萬，進行全面整修，16日由徐耀昌等主持動工，預計今年年底前完工，將提供進出南庄、三灣等地最安全的通道。

苗栗縣北橫公路聯接竹南、造橋、頭份、三灣及南庄等鄉鎮市，更是外地遊客進出南庄、三灣及台3線重要幹道，2020年12月完成斗煥坪至三灣間最後一段路後，全線正式通車。

頭份大橋橫跨中港溪，位在北橫公路124丙線縣道上，屬提籃式鋼拱結構懸索式橋梁，是頭份在地景觀橋梁及著名地標，苗栗縣政府工務處在南方澳大橋發生斷橋事件後，立即針對全縣重要橋梁進行結構安全檢測，並向行政院爭取經費展開特殊橋梁檢測，檢測後發現頭份大橋老舊問題，最重要是鋼索及橋梁都出現鏽蝕狀況，急需辦理改善。

經縣府向交通部爭取經費，去年2021年3月獲得交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫」補助辦理頭份大橋改善工程，核定總經費為7363萬元，改善內容包括要將大橋全部44根鋼製懸索全數更換，以及鋼構防蝕塗裝改善，全部工程期望在今年年底前完工。

工務處長古明弘指出，本工程為國內首座全橋懸索更換工程，是本工程亮點，未來施工將使用千斤頂頂昇纜索下方鋼構，認定纜索力量轉移至千斤頂場撐後，再拆除舊纜索，安裝訂製新索，完工後將建立國內橋梁養護工程的新標竿，施工階段將完整紀錄工程專業技術及掌控工項細節，要求履約品質穩定，對國內公共工程進步及經驗傳承提供必要的貢獻。