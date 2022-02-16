China 🇨🇳 PLA new Export Variant submarine … will be given to Pakistan 🇵🇰, Myanmar 🇲🇲 and Thailand 🇹🇭 @narendramodi @PMOIndia pic.twitter.com/8sKDwVQQaX — MORPHEOUS (@WilliamsonRonw) February 8, 2022

現今美國海軍只用核動力潛艦，但中國卻從未停止使用戰力較遜色的傳統潛艦。這有好有壞，而解放軍的1艘新潛艦，卻使這差異更明顯，它遠比其他大國海軍的潛艦小。

據《海軍新聞》（Naval News）網15日報導，自從2月8日一段影片曝光，揭露中國有1艘新型潛艦後，分析家一直在設法弄明白。儘管整體來說，中方海軍擴大潛艦隊，是朝研製更大，尤其是核動力潛艦的方向走，但這艘新潛艦精密，卻不符合潮流地小。知名潛艦戰作家兼專家薩頓（H. I. Sutton）指出，中國似乎在走自己的路。

他指出，按照推斷，這艘潛艦的錄影應該是在長江沿岸的特定地點，可能是武漢以打造潛艦聞名的船廠下游拍攝，而當時這艘潛艦正航向上海。分析說，一些武漢船廠打造的潛艦會到上海進行艤裝作業。

**NEW** #China’s New Submarine Is Unlike Anything In Western Navies.



Don't forget China.



It represents a much larger deviation from other leading navies’ strategies.



As small subs become more capable, .. think South China Sea and island chainshttps://t.co/sf9lSdPgqd — H I Sutton (@CovertShores) February 15, 2022

而武漢有兩座船廠，一座靠近市中心，負責打造潛艦的新船廠則在武昌。由於他們只造傳統潛艦，因此這艘新潛艦應該不是採核動力驅動。目前他們所造的，主要是039型系列潛艦。這兩座船廠都隸屬中國船舶重工集團（CSIC），而先前中船重工曾秀過小型潛艦設計，其中有些2017年曾在泰國曼谷的國防安全展中展出。

新潛艦似乎類似MS200型袖珍潛艦，還有S600小型潛艦。根據薩頓等人推測，新潛艦比較接近S600，但很可能比較短。宣傳資料顯示，S600長50公尺，直徑為4.6公尺。而這長度中，部分涵蓋了絕氣推進（AIP）系統。薩頓認為，新潛艦之所以較短，可能是因為沒有絕氣推進系統所致。

傳統上，小型潛艦戰力較差，這是大國海軍不部署它們的主因。儘管它們打造起來比較便宜，但卻減損了性能，航程與速度。