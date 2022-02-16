大陸稀土價格飆10年新高，上游稀土礦原料、再生廢料供應緊俏，隨著市場供需失衡，今年供給將現缺口。至於稀土後續走勢，有學者表示目前已來到周期高點，但也有機構認為將維持「緊平衡」，預期呈高檔震盪格局。

中國稀土行業協會稀土價格指數為426.8，續創歷史新高，今年來累計上漲24.78％。

第一財經引述上海有色網數據顯示，輕稀土主力品種－氧化鐠釹15日每噸報價來到人民幣（下同）110萬，較前一個交易日增0.9％，年增幅達134.8％，續創2012年以來新高價位。中重稀土中的氧化鏑每噸價格來到395萬元，較2021年底每噸375萬元上漲約5.33％。

中國於2006年開始實施稀土開採總量控管。2022年1月28日，大陸工信部、自然資源部披露首批稀土年度開採配額10.08萬噸，較2021年首批配額增加20％。

上海有色網稀土分析師楊文華表示，目前上游稀土礦原料、再生廢料供應失衡，導致稀土價格近來不斷上漲，而這主要與環保、戰略資源政策控管因素有關。中國稀土礦開採指標增量有限，難以滿足逐年擴大的下游需求，分離冶煉企業大多仰賴進口的稀土礦。

據大陸證券日報報導，廈門大學中國能源研究院院長林伯強表示，近期國際大宗商品價格普遍上漲，其中稀土價格已經處於本輪周期高點，而從歷史周期的角度切入，目前稀土價格後續上漲支撐力不足，存在一定下行區間，後期有望回穩。

中金公司表示，2022年稀土供需仍存在缺口，將延續供需緊平衡的態勢，價格預計將維持高檔震盪。