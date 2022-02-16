生技股添生力軍，國邑*（6875）22日登錄興櫃，參考價45元。該公司聚焦治療肺高壓相關疾病之利基市場藥物，目前L606已於去年底在美進入臨床三期試驗，L608則將於今年在台灣申請IND及進行一期臨床試驗。

董事長王建治表示，國邑研發進度最快的品項為L606，以治療罕見疾病肺動脈高壓、間質性肺病引起的肺高壓以及慢性血栓栓塞性肺高壓等三項為優先開發適應症。另一主力產品則為L608，優先開發治療罕見疾病肺動脈高壓，目標為美加以外的全球市場適應症。

總經理甘霈進一步說明，目前市場上只有兩款吸入組合產品，皆是速放配方劑型，約每2~4個小時要使用一次，一天使用4~9次，產品使用上的麻煩就是給藥頻率太頻繁，影響患者日常生活品質，也容易忘記，而最嚴重的問題是睡眠時段無法用藥，提高了病患的病情惡化的風險。

L606及L608是以市場上FDA已核發藥證的兩款產品，作為研發對照的505（b）（2）新藥，利用國邑的微脂體專利配方技術，讓藥物緩慢地穩定釋放，不僅減少服藥次數、也會降低體內藥物濃度變化引起的副作用。目前臨床試驗結果顯示L606藥效成功延長至12小時，一天僅需使用2次，即達到全天候包括睡眠時段的藥效治療。

甘霖表示，國邑研發的優勢，不只透過獨家微脂體配方技術，讓藥物達到穩定的長效緩釋效果，更搭配與國際大廠飛利浦獨家合作，使用最先進輕巧的霧化器械，方便使用且具呼吸啟動及聯網功能，真實記錄患者用藥情形。國邑已成為飛利浦獨家授權肺高壓治療的合作夥伴，提高其他競爭對手跨入的技術門檻，增加L606產品在全球市場的競爭力。

國邑依藥物成分將產品分為兩條不同區域路線進行開發。L606以美加市場為主，L608則是美加以外的全球市場，此舉最主要就是希望在取得藥證後能進入不同市場以及可用適合該市場的訂價策略，搶佔第一類肺高壓全球每年98億美元的商機。

國邑*目前實收資本額4.89億元，每股面額5元，已發行普通股股數為97848仟股。因應國際上多數股市都是採取彈性面額，為了讓各公司股票每股金額將邁向多元，多年前主管機關即已開放彈性面額制度，因此，國邑以面額5元申請公開發行及登錄興櫃，以增加股票交易活絡性。為利投資人易於辨識，對於採彈性面額之證券簡稱加註「*」，目前有上櫃公司太景*-KY、長科*、91APP*-KY，興櫃公司納諾*-KY、好玩家*，上市公司長華*、愛普*等皆採彈性面額。