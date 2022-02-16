花蓮門諾醫院2016年與馬偕醫護專校首度合作辦理護理公費專班，首屆13位公費護理師去年已投入門諾服務，今年第2屆可望再添增12名，下屆也預計招募24名公費生，盼能有效緩解東部緊張的護理人力。

門諾醫院去年才迎接第1屆的公費護理師加入照護行列後，今年下半年也將有12名新血到醫院實習。護理部主任林雅蘋表示，門諾醫院推動東部護理人員培育計畫，至今已邁入第6年，看到花蓮的孩子學有所成回到家鄉服務，十分感動。她勉勵學生們秉持著決心與毅力，考取證照，完成護理師的最後一哩路，返鄉服務。

「護理雖是一條辛苦的路，但你們並不孤單，因為有許多學長姐當你們的靠山」，目前在內科病房服務的首屆公費護理師謝馨瑩，看到第2屆學弟妹的到來，難掩興奮的說，5年時間過的真快，很高興大家都撐過過程中的挫折與沮喪，期盼下半年一起在門諾服務，讓每位病患獲得最溫暖的照顧。

第2屆護理公費生陳祈叡表示，門諾醫院在求學5年內，提供各式協助與關懷，讓他能無後顧之憂的專注在課業上，期許自己畢業後善盡所學，為家鄉盡份心力。另位公費生莊君慈則是感謝實習階段學姐的關心與鼓勵，讓曾一度想放棄的她，重拾對護理的信心。

門諾醫院也感謝社會各界對東部護理培育計畫的支持與重視，讓計畫得以持續推動，因此今年度的公費生招募即將展開，預計招收24名，凡戶籍是花蓮縣國中應屆畢業生，對護理工作有興趣者都能報考，且通過徵選、完成入學者，除提供5年全額補助學雜費，還有生活費、獎學金，畢業保證就業，簡章預計4月公告。