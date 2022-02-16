民眾已迫不及待汐東捷運到來，新北市捷運局長李政安表示，捷運汐東線計畫已修正送中央審議中，2月會先啟動設計，採取基本設計與計畫審議併行模式，加速建設；另南北環蘆洲北機廠將在3月3日開工，六區段標也重新檢討預算全力招標。新北市長侯友宜說，新北市2029年達成捷運路網139公里、121座車站目標不變，讓每10萬市民享有3座車站，躋身國際大都會。

李政安今在市政會議專案報告，提到市府近3年完成了新北環狀線及淡海輕軌第一期營運通車，另外也達成行政院核定環狀線南北環推動計畫、爭取汐東捷運自行規畫及優先推動，還有八里及五泰輕軌交通部通過可行性研究等。

今年全力達成安坑輕軌通車，2023年三鶯線及2025年萬大中和線接續完工。

李政安說，汐東線經過新北、台北、基隆溝通平台決定，將與基隆捷運3座車站共線、共用機廠及機電系統一致，修正後的綜合規畫報告已經在上月送行政院。

李政安說，為了節省時間，新北將採基本設計與計畫審議並行模式，設計標已經公告上網，2月就能啟動設計，加速汐東線捷運線建設速度。

另外南北環部分，3月3日蘆洲北機廠將開工，6個區段標目前由台北捷運執行中，目前有2個工程區段標在上網公告，4個區段標預算檢討中，希望在2029年完工。

而正在招標作業的新北樹林線及南北環線預計，本次市府已經提升65億元預算，希望能在今年順利動工，並在2028年完工。

侯友宜說，新北市現在是全國軌道建設工程最大量都市，雖碰到原物料以及缺工情況，仍要全力以赴，另外環狀線從南端新店十四張，到北端的蘆南蘆北，盼藉TOD場站開發，引入652億資金，創造2.2萬的就業人口，帶動新北市的翻轉，再結合三大軸心，板南行政中心，新莊副都心、塭仔圳，以及三重第二行政中心，讓新北市脫胎換骨。