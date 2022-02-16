不老店長體驗活動結束後即可現場與雇主直接面試，縮短民眾的求職等待期！（勞動力發展署雲嘉南分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

超商店員解說珍珠撞奶製作程序，考驗求職民眾短期記憶力。（勞動力發展署雲嘉南分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應就業市場缺工及勞動力高齡化趨勢，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首度與統一超商合作，推出「不老店長職場體驗暨招募活動」，今由嘉義縣朴子市7-ELEVEN泉翔門市打頭陣，共有9位中高齡求職者上陣，體驗超商核心工作內容，體驗結束直接面試，預計今年度在雲嘉南區巡迴舉辦11場體驗招募。

「歡迎光臨！」今日職場體驗以宏亮有朝氣的打招呼來揭開序幕，讓超商業者藉此觀察求職者是否具服務熱忱及禮貌，接著體驗商品補貨，測試動作是否流暢敏捷、眼力是否良好，還有嘗試製作珍奶等飲品，考驗短期記憶力及負重能力，有求職者在一旁不停重複練習及背誦步驟，希望臨場能有好的表現。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，台灣超商普及率高，是大家的好厝邊，服務面向多元而且便利，而中高齡及高齡者具穩定性、抗壓性等就業優勢，也較有責任感，是很適合的門市服務人選，今超商職場體驗以顧客服務、補貨及清潔等三大核心工作內容為主，若求職者自行評估可以勝任，體驗結束後即可現場與雇主面試，縮短求職等待期，也為門市留住適用人才。

劉邦棟說，雲嘉南區預計將辦理11場體驗暨招募活動，近期在2月18日斗南鎮鑫倫門市、2月23日民雄鄉嘉樂門市、2月25日台南市夏興門市及麻豆的黎營門市，3月分目前規畫有4場，預計可提供150人次職場體驗。

劉邦棟補充，若企業對中高齡求職者的體力狀況有疑慮，勞動部針對中高齡在職勞工，有提供「推動職務再設計服務計畫」，每人每年最高可補助10萬元，透過工程、職能治療或物理治療專家實地評估，提供省力工作設備機具、可排除視力退化就業輔具，甚至協助調整工作方法、排除工作障礙等專業建議，幫企業提升工作效能增加產值，達到事半功倍的效果。