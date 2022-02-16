萬物齊漲的年代，唯獨薪水不漲，一名網友感嘆，薪水3萬元，但一個月的花費就超過2萬8000元，大嘆自己淪為月光族，貼文曝光後，引發網友共鳴，認為沒有過得很揮霍，錢就沒了。

原PO昨（15）日於臉書社團《爆廢公社》透露，一個月薪水3萬元，他分享其中一天的開支，包括超商油飯、豆花及一瓶礦泉水，花費124元、午餐使用外送平台，買一份滷排骨套餐170元，晚餐排骨套餐178元及披薩99元，總共277元，一天的伙食費為631元，一個月下來光是吃的就要1萬8930元。

原PO表示，除了三餐以外，每個月還要繳給房東8500元的房租，機車加油500元，及網路費用699元，月薪才3萬元，基本花費卻高達2萬8629元，令他感嘆「薪水都用光了，跟月光族沒什麼兩樣」。

文章公開後，有網友感同身受回應，「吃自己愛吃的，也沒有到很揮霍，然後就沒有然後了，人生到底圖個什麼？」，但也有人認為原PO不懂得理財，「一個不懂得存錢的人，月薪多少就花多少」、「吃太好錢當然不夠花」。

留言中也有眼尖網友發現，原PO附上的發票中，部分發票有打統編，大酸原PO「打統編怎麼算自己的開銷」、「買飯可以打統編報帳，難怪都點好料的」。