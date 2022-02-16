星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分享，天蠍座、處女座、水瓶座元宵節後的貴人運最旺，身邊神隊友雲集，遇到困難都有人會立刻伸出援手，賺錢特別輕鬆，無論是生活或工作都順心如意。

▍第三名：天蠍座

元宵節後天蠍座的手足宮有金星庇佑，貴人滿天下，從兄弟姐妹、遠房親戚到同一個社區的鄰居，只要需要幫助，貴人就會出現。工作上遇到困難，就有貴人出現為你化解，也因此有機會升官加薪，健康方面也有親近的人為你把關，身體上有病痛的地方得以對症下藥，並且治癒。想要戀愛的話，更有懂你的人主動替你介紹，對象都是理想型，感情生活幸福順遂。

▍第二名：處女座

元宵節後處女座的關係宮受木星庇佑，若想要調職或換工作，另一半或好朋友能給予有力協助，為你穿針引線，若想要創業，他們也能替你打點，助你事業上軌道，對自己更有自信。單身的你，不妨留意身旁與你走得近的異性，或是聊得來的舊識，元宵節之後有望戀情、事業兼得。

▍第一名：水瓶座

元宵節後水瓶座的玄秘宮有金星眷顧，平常工作表現就亮眼的的你，懂得經營人脈，持續精進工作技能，很有可能被調職到夢想中的職位。或是有貴人為你牽線，能換到理想中的公司。如果想要工作方面更多元發展，你會獲得有力的人脈，觸及更多潛在客戶。記得別整天把自己關在公司，貴人會出現在你不曾留意過的聚會，有人提出邀約的話一定要赴約，有望認識富貴人脈，助你拓展事業。