京城銀行在16日舉行線上法說會，投資海外債券布局受到高度矚目，對此京城銀董事長戴誠志在法說會前媒體記者會上指出，京城銀過去5年來持續減碼海外債券，去年來到最低點，現在隨著聯準會啟動升息，回補的時機點已到，今年京城銀將伺機進場加碼，總水位的目標將超過5年前水準（12億美元），同時戴誠志也表示，內部預期今年聯準會分次升息雖然還不能斷言升息次數：「但美債（10年期公債）殖利率升到3％應已到頂！」

京城銀的海外債券布局向來深受金融圈關注，過去也在京城銀獲利扮重角，戴誠志指出，由於存款增加都比5年前來得高，因此今年海外債券加碼後的總水位絕對高於5年前，先前京城銀一直都在等待期，現在終於等到可以進場的機會，同時京城銀也會慎選加碼標的。

尤其是京城銀不會去投資較投機性的軍火產業。戴誠志幽默的說：「要是俄烏不打了，那麼我們買了這些軍火公司債券怎麼辦？」話鋒一轉，戴誠志說，ESG和永續投資是選擇債券的重要題材，因此今年京城銀會朝此方向布局加碼債券。

至於在債券等級，京城銀2021年進行部位調整，非投資等級債券比重已從5％，再降至2％，戴誠志表示，今年仍將以加碼投資等級債為主。

而對於京城銀的整體成長，戴誠志高度看好半導體產業在南台灣的S廊帶發展商機，對京城銀今年獲利的挹注。戴誠志指出，京城銀有73％的分行集中在南部，因此受惠於南部經濟成長，將是全面性的，而南台灣的S廊帶商機，不只1、2年：「而是會長達未來至5至10年！」南台灣的經濟成長也會比全國經濟成長更高，也會在全國各區名列前茅，例如，全國成長4％，南台灣應會成長到5％至6％，這將可為京城銀帶來相當好的加持，不僅是企金而已，而是包括消金、財管等全面性的業務都會受惠。