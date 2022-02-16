宏睿國際行銷有限公司在雲集匯網站銷售石墨烯懶人塑崩褲商品，廣告宣稱「穿著就能瘦！任何時刻 石墨烯塑崩褲 都在幫你運動！」、「穿上就有運動的效果，不用特意節食，SO身效果就超明顯！」等等，被公平會認定為廣告不實，處新台幣30萬元罰鍰。

公平會表示，坊間充斥眾多瘦身減肥產品，吸引急於短時間達到瘦身效果的消費者衝動購買，但是只靠1條褲子不需搭配運動及控制飲食就能夠達到瘦身效果嗎？

公平會指出，宏睿公司在雲集匯網站刊登廣告宣稱內容整體都讓人有穿著他們宣稱的褲子商品就有運動效果，甚至無需特意節食，即可達到瘦身成果之印象，惟依一般經驗法則及專業機構意見，減肥過程在身體基礎代謝過程上有一定作用及途徑，最基礎不外乎飲食控制、運動及經醫師評估後輔佐藥物治療。

但是，公平會指出，宏睿公司並沒有提供穿著該商品就有運動效果，甚至無需特意節食，即可達到瘦身成果之醫學學理及臨床試驗依據。

公平會因此認定宏睿公司的廣告宣稱過於誇大，屬足以影響交易決定之商品品質為引人錯誤之表示，也就是廣告不實。