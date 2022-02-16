駁斥暗獨！朱立倫：對破壞兩岸和平發展作法 無法同意也絕不認同

中國大陸政協旗下的《人民政協報》指出，國民黨少數「暗獨」對兩岸關係的破壞力比民進黨的「明獨」更大，並點名國民黨立委林為洲和陳以信就是「暗獨」。國民黨主席朱立倫下午在中常會三度強調，國民黨的核心價值是捍衛中華民國，以台灣優先、以人民為主，近年來看到兩岸情勢風險升高，國民黨一再希望促進區域和平，任何破壞和平影響兩岸發展，都無法同意也絕不認同。

《人民政協報》報導內容指稱台獨不是只有一股勢力，包括「明獨」的民進黨和「暗獨」的國民黨少數派，「暗獨」對兩岸關係的破壞力比綠營「明獨」更大，並點名國民黨立委陳以信、林為洲是「暗獨人士」，黨主席朱立倫繼昨天接受媒體聯訪，今天臉書發文，下午在中常會是第三度對此表達看法。

朱立倫指出，他必須堅定表達國民黨的立場，大家都是「中華民國派」，對於中共政協的機關報指控國民黨立委陳以信、林為洲為所謂的「暗獨」，「我們絕對無法認同，也無法接受」。

朱立倫強調，中華民國是國民黨所創建的，國民黨的核心價值就是捍衛中華民國，堅定支持台灣社會民主自由開放，以台灣優先、以人民為主，永遠跟民眾站在一起，這是國民黨一貫的立場，也是堅定不變的信念。

朱立倫說，近年來，看到兩岸的情勢風險升高，國民黨一再希望促進區域和平，也希望各方能自制，因此，任何破壞和平、任何影響兩岸發展的，都無法同意，也絕不認同，更希望能號召全世界自由民主的國家團結在一起。

朱立倫表示，國民黨會持續致力於區域和平發展，主張兩岸要對話交流，不應該對抗交惡，他認為該篇文章反倒造成民眾的不滿，這對兩岸發展與兩岸和平沒有任何的幫助。

朱立倫認為，對於未來任何破壞兩岸和平發展、任何沒有辦法造成兩岸能夠更多互信的做法，都希望各方能夠自制，不要對於兩岸和平發展造成任何障礙。