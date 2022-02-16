日本6年前發生一起19歲女性在京都府井手町失蹤事件，警方經過多年調查，在犯嫌坦承殺人並尋獲被害女性部分物品後，今天逮捕當年與被害女性交往的25歲男性上班族。

日本放送協會（NHK）報導，警方表示，雖然目前仍未發現女性遺體，但25歲犯嫌末海征河已坦承殺人。

警方表示，當年19歲的被害女性家住井手町，2016年10月下落不明，家人報警協尋。警方多年來持續調查，今年2月15日在詢問當年跟失蹤女性交往的犯嫌時，得知犯嫌將她殺害。

犯嫌還坦承，自己將遺體棄置在奈良市山區，由於目前已找到被害女性所攜帶的部分物品，警方今天依殺人罪嫌逮捕犯嫌。犯嫌面對警詢坦承，「我確實殺了交往的女性」。

朝日新聞報導，京都府警方基於犯嫌供稱內容，15日前往奈良市若草山搜索，尋獲被害女性所攜帶的物品，警方研判遺體可能被棄置附近，今天持續進行搜索。

京都府警方因尚未尋獲被害女性遺體，故未公開其姓名。

參與調查的相關人士透露，被害女性失蹤前被目擊到在自家附近與看似犯嫌的男子發生爭吵。