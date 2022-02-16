情人節當天一名網友回家時，看到電梯公告，大樓住戶家門口被掛死雞，滴的地板上全是血，管委會表示已經報警處理，貼文po出馬上掀起眾人熱議，網友稱「雞是吉的意思，斷頭的雞是不吉的意思」、「看來是想要殺雞儆猴吧」。

該名網友臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，回家搭電梯時看到電梯公告 ，居然有住戶家門口被掛一隻死雞，畫面非常血腥，雞頭還遭剁下，讓人不寒而慄，看起來怨念很深，讓人懷疑是因為感情糾紛還是欠下幾百萬才會被這樣對待?

社區管委會在電梯張貼的可怕公告，「今早六點東XXX樓之1遭惡劣人士剁雞頭吊掛，已報警處理」。(翻攝自 臉書社團「爆廢公社公開版」)

原PO在文章中詢問大家，「掛死雞有什麼特別的寓意嗎？」底下吸引1000多則回覆，網友們表示:「古有云，雞=吉，斷頭死雞=不吉，放在他人門前有詛咒之意沒錯，得罪人了吧」、「警告意味濃厚」、「殺雞儆猴的概念吧」、「是要結拜吧，不當情人當兄弟」。

不過也有不少網友開玩笑地說: 「看來是溫體雞，還不趕快燉起來」、「給你元宵節加菜還不好啊?」、「都已經放好血了不煮嗎？」、「住戶是猴子嗎？不是的話就不用怕！」、「剝皮辣椒雞煮起來」。