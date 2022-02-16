基隆「KEELUNG」地標已佇立數十年，市府為賦予新生命力，計畫全面改造燈具及相關硬體設備，4月舉辦城博會時，也會特別設計光影展演，預計19日熄燈施工，地標景觀平台也會一併封閉至4月15日。

基隆市政府2006年在虎仔山半山腰設置「KEELUNG」英文字母燈具，夜間七彩燈光變換，有「基隆好萊塢」之稱，不僅是國內外遊客來到基隆重要的指引標誌，也是「基隆限定」的專屬象徵，但設立至今已有16年歷史，為賦予新生命力，將全面改造燈具及相關硬體設備，並以城市景觀、文化角度，規畫燈光展演，展現基隆新意象。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，這次地標裝置邀請偶得設計師陳怡彰及Do Something Studio工作室進行細部規畫，以城市景觀概念出發，融入山、海、城三大元素，重新詮釋KEELUNG地標，運用色彩堆疊轉譯基隆富含朝氣的個性，並設計多重動態效果帶出環境共創、翻轉海洋意象及城市永續再生等議題。

曾姿雯說，KEELUNG地標是基隆港最重要的景觀藝術，這次施工不只提升燈光效果變化，也會配合4月城市博覽會，特別設計光影展演，盼成為基隆港邊最大亮點，同時補強內部硬體設施，預計2月19日晚間熄燈施工，為維護民眾安全，將封閉地標景觀平台至4月15日，完工後會以面貌再次點亮城市。

觀銷處進一步說明，未來KEELUNG地標不只有日常光影效果，也會在特定節日展演專屬的燈光表演，增添精采度，提升基隆夜間景觀層次。屆時，基隆東岸有「基隆塔」、西岸則有嶄新面貌的「KEELUNG地標」共同呈現在國人眼前，用光的意象展現基隆生命力，讓全國民眾看到基隆的蛻變。