2022台灣燈會主持人徐俊相、羅亦娌在點燈儀典身著2021高雄時尚大賞新秀賞作品。（青年局提供）

2021高雄時尚大賞新秀賞─Back and Forth（設計師張雅碧、林沛玲、邱鈺茹、吳佩蓁）。（青年局提供）

2021高雄時尚大賞金賞作品─限時三日 ON CALL 72作品服飾（設計師林靖彬、萬予晴、楊淑慧、曾建程）。（青年局提供）

2022台灣燈會15日點燈，除光影藝術有看頭，主持群造型也是亮點，高巿府青年局透露，主播徐俊相、劉方慈、張耿銘、劉品薇、翁有繼及台劇《茶金》聯合製作人羅亦娌等，登台穿的都是第2屆「高雄時尚大賞」得獎作品。

高雄時尚大賞為在學及甫畢業的青年打造新銳設計師的初登場舞台，獲獎的設計師魏子淵、廖家平、王建凱曾獲邀台北時裝周發表新裝，謝宜庭登上倫敦時裝周新銳舞台，林昕穎進入知名設計師李維錚的品牌JENN LEE發展。

青年局另協助獲獎作品在台灣設計展設展，並在高雄大遠百等大型展會、知名通路平台曝光，同時媒合多位線上藝人、人氣KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）選為出席服裝搭配，台灣燈會重返高雄也成功搏得版面。

青年局長張以理說，要讓競賽不止於決賽！除培育時尚設計人才落地發展，更持續媒合參賽作品露出、販售等機會，為高雄青年打造時尚設計履歷，特別感謝台灣燈會主播群披上高雄時尚大賞獲獎作品，以行動力挺設計新秀。