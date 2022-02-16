公路總局台中工務段去年10月進行豐原區中山路中央分隔島樹木移植，封閉中山路南北雙向內車道，造成上下班車流塞爆。日前多位民眾向台中市議員陳清龍陳情「10月開工搞到元宵節都過了，到底是要搞多久？」陳清龍表示，工程原預計3月中旬才會完工，致電公路總局台中工務段後，工程將提早在2月下旬完成。

陳姓民眾表示，中正路施工封閉內側車道，雙向僅剩一車道可用，一到上下班尖峰時間，中山路從圓環東路到豐原大道路段，就出現塞車狀況，以前大概等1次紅燈就可通過，現在常要等2次以上，前幾天下雨時情況更是雪上加霜，等3次紅燈可以通過就算幸運。

陳姓民眾抱怨說，搞了3個多月弄不好，到底是什麼大工程？「行道樹移植，不是把樹移植再種就好，為什麼要敲掉整個分隔島？拉長工期又浪費公帑。」陳清龍服務團隊前往施工的中山路段觀察，未下雨，有些許塞車狀況，內車道封閉，汽機車擠在外側車道。

陳清龍立刻聯繫台中工務段，表達在不影響工安及工程品質下提早完工。陳清龍說「台中工務段人員表示，工程將會提前在2月25日完工；謝謝台中工務段人員辛勞、努力趕工」。

公路總局台中工務段長郭純鑑表示，豐原區中山路移植木棉花，從中山路、圓環東路口往南延伸至豐原大道，總長900公尺。因分隔島老舊且出現鋼筋裸露，才在移植工作整段拆除重建，工程順利、預計本月25日完工，移植的70棵木棉樹，移植國道四號神岡交流道邊坡，完工後的分隔島將會種植灌木綠化。