台南今天新增1起確診病例，家住歸仁區的30多歲男性個案19862相關足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南連續2天＋0後，今天再傳新增1起確診病例，家住歸仁區的30多歲男性、案19862，因2月12日與高雄市個案19732接觸，被匡列為居家隔離者，一採陰性，15日晚間發燒，安排採檢後陽性確診，Ct值29.73。案19862曾於13日晚間自行開車拜訪永康區同事，也匡列5位相關接觸者居家隔離、1位自我健康監測。

衛生局長許以霖說，12日公布的西港區20多歲個案19601，經3次PCR採檢、血清抗體檢驗及指揮中心綜合研判後，為非確定病例，台南也將減少1例本土病例。

市長黃偉哲說，台南今天新增這1起確診個案，是高雄確診者的接觸者，感染源清楚，已被匡列隔離中，隔離期間發病，呼籲民眾不用太緊張，不過，新增個案19862是高雄市案19732接觸者，而高雄的個案19732目前為止已經1傳4，還是必須提高警覺。

高雄市個案19732因案母19730確診而被匡列，安排採檢後陽性確診，台南市衛生局接獲個案確診通報後，經疫調發現，個案活動範圍包含2月3日9時至13時自行開車前往頑皮世界野生動物園、同日14時至15時前往鹽水月津港燈會；12日11時30分至12時另自行開車前往全家便利商店歸仁大順店及台南友人家中，匡列10位相關接觸者居家隔離，目前僅案19862採檢陽性，其餘9人均為陰性。