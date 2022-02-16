動保員順利救援小橘貓並帶回板橋動物之家。（新北市動保處提供）

新北市動保處去年12月接獲民眾通報，鶯歌區文化路加油站後方大排水溝內有貓叫聲，疑似從大排內一只寵物外出提袋傳出，板橋動物之家前往救援，發現提袋內有1隻全身溼淋淋的小橘貓，立刻用大毛巾包覆貓咪，防止繼續失溫並緊急帶回動物之家治療，當日氣溫僅有15度，將動物泡在水中會造成失溫死亡，飼主惡意棄養、故意傷害動物，已違反動保法處4萬5000元罰鍰。

動保處指出，飼主棄養行徑太惡劣，動保處全面查緝要求飼主到案說明，吳姓飼主表示，因家庭經濟及生活壓力過大，才將貓咪放在陶瓷博物館旁空地，但經民眾報案發現貓咪是在水溝中，難以採信飼主說法，目前警察局正在調閱監視影像。

動保處表示，飼主棄養行為已違反動保法第29條，處3萬元，也不得再飼養其他犬貓。另將動物棄置在大排水溝內造成生命危險，使動物遭受傷害，違反動保法第30條，處1萬5000元罰鍰。

動保處說，小橘貓泡在低溫的水裡，身體冰冷呈現嚴重失溫，在獸醫師等眾人緊急搶救下進行保溫，動保員一點一滴餵予溫濕食物，已脫離危險期存活下來，可以自行飲水進食。現在小橘貓在板橋動物之家，精神抖擻親人，很會和人撒嬌，等待有緣人給牠一個溫暖的家。

動保處提醒，不論是購買或是認養寵物，都應盡飼主責任，妥善照顧動物，對於惡意棄養或虐待動物行為，動保處嚴懲不貸。民眾發現有動物需要救援，可撥打1999或新北市政府動保處24小時動物救援專線29596353，通知動保處派員前往救援，確保動物安全免於遭受危難，讓需要救援的動物都能成功脫困，以保護動物安全。