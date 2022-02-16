前空軍防空砲兵指揮部上校參謀長辛澎生退役後遭控與大陸情治單位人士見面餐敘、出國旅遊，並回台替其發展組織，還邀約舊屬一同旅遊，試圖遊說對方加入組織，辛澎生一審遭判6個月徒刑，二審高雄高分院認為「接受招待不等於發展組織」，大逆轉改判無罪，16日更一審宣判結果辛澎生維持無罪判決，可上訴。

檢調查出，辛澎生於2007年擔任空軍防空砲兵指揮部上校參謀長時，在友人的安排下，接受招待前往韓國、印尼旅遊，並與中共總政治部聯絡部人員見面，辛澎生疑遭吸收成為共諜，甚至回台灣為大陸情治單位發展共諜組織。

辛澎生退伍後從事旅遊業，曾主動邀約昔日舊部屬、空軍防空砲兵第953旅上校謝姓旅長（橋頭地檢署偵結後不起訴）於2009年間一同前往泰國普吉島旅遊，也安排與中共總政治部聯絡部人員一起打高爾夫球，意圖拉攏謝男加入共諜組織，隨後還2度邀約謝男前往上海、馬來西亞度假旅遊。

一審橋頭地院審理時，辛澎生辯稱，當時自己即將退伍，希望退伍後到中國發展，才藉此機會認識大陸友人，但他也告誡謝男「不要想太多，不要踩紅線，這是原則」，自己只是單純交朋友，並沒有幫大陸蒐集情資及吸收高階軍職人員洩漏國家機密。不過，仍被辛澎生最終判6月徒刑，得易科罰金。

但二審高雄高分院重新勘驗當初的筆錄、錄音，發現辛澎生未坦承接受招待出國，且在筆錄中表達不知中共總政治部聯絡部人員的身分，與調查局的移送書有極大出入，另外，檢調也無法證實中共總政治部聯絡部人員的真實身分，又「即便接受招待也不等於發展組織」，因此認定罪證不足，改判辛澎生無罪。

檢方不服無罪判決上訴最高法院，但去年10月遭發回更審，高雄高分院16日更一審宣判出爐，辛澎生維持二審無罪判決，全案仍可上訴。