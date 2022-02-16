台股財報季持續熱烈展開，景碩（3189）財報博得內外資一致讚賞，看好營運逐季升溫，最高目標價上看400元，ABF指標股成市場多頭共識聚焦處，提振台股士氣。

甫公告財報的景碩獲得高盛、美銀、摩根士丹利證券與凱基投顧等一致讚賞，其中，摩根士丹利、美銀證券異口同聲，強調在台系ABF廠中，景碩2021～2024年獲利年複合成長率高達49％，評價又相對偏低，最具投資吸引力。

美銀證券認為，景碩ABF擴產速度快，2022年增加30～40％，2023年增加40％，高於產業平均的連兩年擴產21％，因此，營運力度應會超越同業，鑒於毛利率提升、來自ABF貢獻不斷增加，景碩獲利動能增溫，看好股價有重新評價（re-rate）空間。

大型外資券商裡面，對景碩最樂觀股價預期仍是高盛證券的400元，美銀證券的350元亦是市場高標。

摩根士丹利證券預測，景碩第一季營收超過92億元，季減7％、年增28％，會有如此優異年增率表現，是拜ABF強勁需求與高定價環境所賜。值得注意的是，市場原本有部分對景碩營運執行力的疑慮聲音，大摩認為，隨景碩連九季度繳出獲利表現，相信已向市場證明自身能力。

就產業基本面看，根據摩根士丹利產業調查，ABF的需求能見度已經延伸到年底，BT載板能見度則為二至三個月。