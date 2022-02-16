俄烏軍事衝突降溫，造成國際油價大跌，在台股交易的期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S&P石油（00642U）二檔正向ETF，各以重挫6.05％及2.86％作收。街口投信認為，由於俄烏局勢仍有不確因素存在，同時，目前全球原油需求增長速度仍快於供給，預期短期油價仍將呈現高檔震盪。

街口投信指出，俄羅斯與烏克蘭的緊張關係自1月中下旬升溫至今，布蘭特原油價格漲幅超過每桶10美元，在俄羅斯釋出部分撤軍訊息與態度軟化下，油價回落屬合理，但需特別注意的是，俄羅斯總統普丁雖說希望透過外交管道解決紛爭，但也強調不會永遠等待北約組織回應他們的需求，明確拒絕烏克蘭加入北約組織，這對於西方國家而言並非一項容易的決定。

同一時間，北約組織與美國，也皆對俄羅斯未明確公布撤軍數量與撤離距離表示質疑，認為俄烏的緊張局勢並沒有降溫，顯見此一議題仍具有高度不確定性，短期內國際油價仍將隨之震盪。

街口投信表示，回歸原油供需基本面來看，OPEC+依舊是不願意加速增產，且市場預期下次會議亦僅按原計畫緩步增產，美國頁岩油在高油價的吸引之下，確實有加速增產的情況，但貝克休斯公布的最新美國原油鑽井平台數為516座，仍低於疫情前的683座，整體產能與疫情之前仍有差距。

此外，稱作吃油怪獸的度假郵輪更已陸續啟航，相較於東方人，西方人更熱衷於郵輪度假，全球三大郵輪公司之一的嘉年華集團（Carnival），該公司股價自去年11月底迄今，漲幅近約30％，完全不同於近期的美股修正，顯見全球原油需求增長速度仍快於供給。