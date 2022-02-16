2022屏東熱帶農業博覽會取得華特迪士尼公司圖像授權，使用迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理頻道中經典角色人物圖案，透過最夢幻繽紛的花海，可以和自己最喜歡的角色人物一起拍照打卡，還有蘭花館及大花農場玫瑰園，歡迎大家來熱博賞花。

這屆花海地景以速綠草、百日草、海棠、向日葵、波斯菊及鼠尾草等草花組成各式圖樣，圖案以迪士尼經典角色做為發想，規劃五大主題包含星球荒地，搭配格魯特，以倒木石塊及多肉植物象徵宇宙星球的蠻荒；箭巡航，搭配三眼怪，以堆疊的草花火箭象徵飛向宇宙浩瀚無限；猴面外星人，搭配東方草鶚，常被誤為外星來的鳥類，以躲在草中的外星人為主題；花之星，搭配奇妙仙子，中央圓形花圃象徵奇妙仙子誕生地，給予參觀之人祝福；外太空星系，搭配尤達寶寶，以草花排出星系模樣象徵星際大戰中星球的多元。

五大主題搭配5座迪士尼經典角色立體造型，包括台灣草鶚、古古、小格魯特、三眼怪及奇妙仙子，透過大面積花海地景藝術，吸引遊客拍照留念；在花海地景旁有三個大小不同圓圈的米奇卡通圖樣佈景，凡參觀遊客在此拍照即贈送1個小禮物。

蘭花館由天使花園及台灣蘭花育種者協會共同參展，以「家」為主題，使用各種特色蘭花打造出不同景觀主題，有價值百萬的萬代蘭生態牆，及中西式不同的特色婚宴主題，用蘭花打造出最有儀式感的野餐美學，給想野餐的你滿滿的靈感，學會愛上自己生活每個小時光，從浪漫婚禮到驚喜感動，值得一輩子珍惜的生活，讓想成家的人，就從這裡開始出發吧！

蘭花館同時可採買到各式的蘭花及相關文創商品、園藝小物，還規劃許多打卡活動及豐富的手作課程可以參加。全館採自然通風對流，在疫情之下能安心盡情的暢遊，戴起你的口罩，拿起你的相機，屏東熱帶農業博覽會蘭藝之美，絕對是你不能錯過的好去處！