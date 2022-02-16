蘭陽女中雙語實驗班去年獲得教育部核定成立，在國際扶輪社3481地區協助下，啟動扶輪偏鄉英文教育計畫，由14名實驗班學生指導蘇澳鎮士敏國小學生，今天（16日）大小學伴首次見面，盼能在下周視訊教學前建立情誼，未來能透過計畫達到教學相長的目的。

雙語實驗班導師游聖芬說，學生會透過獲得授權的3套教材，依據小學伴的程度規畫互動課程，課程不只可一對一，也能一對二，希望能透過計畫來增進士敏國小學生對英文的興趣與信心。

蘭女學生林雅信的小學伴是六年級的林宥岑，林宥岑笑說，補習班的老師很恐怖，讓她每次上課只敢默默地抄寫筆記，覺得林雅信人很親切，希望可以在大學伴的幫助下學好英文。林雅信說，參與這項計畫她既能幫助別人也能幫助自己，希望能讓小學伴喜歡上英文。

蘭女校長曾璧光說，蘭女成立雙語實驗班可讓學生在語文上有更好的發展，實驗班有2名外師、全英語教學資源中心；偏鄉學校受限資源不足、學生接受外界刺激少，期待學生能學習如何做一名稱職的小老師，享受教學相長的喜悅與成就。