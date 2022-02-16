最近雞蛋價格應聲上漲，然而蛋價上漲的原因除了是因為氣溫變化影響母雞下蛋外，竟還是因為雞蛋本身藏有財富密碼！一名女網友在Dcard上發文表示，爸爸某天在公司吃便當，想不到一打開便當蓋，映入眼簾的滷蛋上竟出現一組「神秘數字」，後父女倆心血來潮買刮刮樂，就決定選這組數字，想不到這竟讓他們一口氣抱回7000元大獎。

原PO發文分享超神奇事蹟 (圖/截自Dcard)

原PO詳述，當時爸爸一打開便當蓋，看到上面竟然印有「65」這個神秘數字，原先以為「最近蛋價上漲這麼厲害喔，連滷蛋都要押號碼！」但定晴一看才發現，原來是盒子印壓上去，對此事沒太在意，然而意想不到的事發生了。

致富密碼就是65！(圖/翻攝自Dcard)

近期因威力彩連槓多期，父女倆突然想換買刮刮樂試試手氣，兩人開玩笑的選了「005、006、065」這3組尾數的刮刮樂，竟意外刮中其中兩張。原PO說有一張是200元中2000元，另一張是500元中5000元，超神奇事蹟，讓原PO笑說「我已經請他明天繼續買滷蛋便當。」

原PO附圖佐證 (圖/翻攝自Dcard)

貼文一出，引來不少網友大吃一驚，紛紛表示：「沒想到不止蛋價貴，蛋本身還帶財」、「這才是蛋變貴的原因！」、「報明牌」、「如果買0050 跟0056會怎樣？」、「天哪！這什麼超神巧合」、「我明天也來叫滷蛋便當」，想不到只是單純吃頓中餐也能意外釣出財富密碼，看來接下來的蛋一樣要繼續搶購了。