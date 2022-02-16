警方並查扣手機7支、帳戶內的現金2886萬8013元等1批證物。（警方提供）

警方拘提陳姓會長等10人到案說明，依法解送台灣新北地方檢察署偵辦。（警方提供）

中打破獲北部最大鴿會涉賭博洗錢 1年內不法金流逾22億

刑事局中部打擊犯罪中心去年底接獲情資北部最大鴿會涉及洗錢，經統計涉案銀行帳號內不法金流1年內逾22億元。警方持搜索票及拘票前往新北市三重區、蘆洲區、八里區、台北市北投區等，在各金融機構所租用17處保險箱進行查緝，查扣該鴿會不法金流2800餘萬元等證物，並拘提陳姓會長等10人到案，依違反刑法賭博罪、洗錢防制法等罪，解送台灣新北地方檢察署偵辦。

中部打擊犯罪中心日前接獲洗錢情資，許姓及李姓男子銀行帳號內有可疑金流交易，經警方抽絲剝繭，發現相關出入金流涉及北部賽鴿協會，且該鴿會將收受款項轉成有價證券，意圖隱匿不法金流，經統計2019至2010年相關涉案銀行帳號內不法金流逾22億元，即報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

警方調查發現，該北部最大賽鴿協會成立約5年會員逾300人，每季賽事參賽鴿數達1萬2000隻至1萬4000隻間，插組下注方式分為「單隻組、雙隻組、参隻組、肆隻組、伍隻組、陸隻組」等，每注金額500元至數千元不等，每年賽事收受插組賭資均逾10億元以上。

警方指出，全案於去年12月02日和28日期間，專案小組持台灣新北地方法院、台灣新北地方檢察署核發的搜索票、拘票，前往新北市三重區、蘆洲區、八里區等、台北市北投區等處及他們在各金融機構所租用17處保險箱進行同步查緝，拘提47歲的陳姓會長等10人到案說明。

警方並查扣手機7支、帳戶內的現金2886萬8013元、匯款單、存摺、插組紀錄表、筆記便條、筆記本、新順利分會110年度冬季賽程表、開破無比組友誼賽參加表、暗組表、插組明細表清單資料1批等證物。全案依違反刑法賭博罪、洗錢防制法、組長犯罪防制條例等罪，將陳男等10人解送台灣新北地方檢察署偵辦。