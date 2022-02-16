不少人在發生性行為或自慰後，容易出現頻尿的狀況，甚至還有睡前頻尿問題，擔心可能是陽痿或性功能障礙的前兆，「最美博士」許藍方對此解釋，以男性而言，頻尿狀況其實與過度刺激或細菌有關，與性功能障礙沒有直接關聯，而女性大多是因泌尿道感染，更建議民眾性行為後一定要排尿。

許藍方在YouTube頻道《可樂研究社》表示，以男性來說，若在自慰後出現頻尿情形，有可能是因自慰動作刺激到龜頭與尿道口，生殖器受到太多刺激，導致結束後會出現短暫神經感受，容易有尿不乾淨、繼續想尿的感覺，不過通常休息一段時間後，就不會再出現頻尿的狀況，所以不用擔心。

許藍方接著說，第二就是手部清潔問題，自慰或發生性行為時，容易將手上的細菌帶到尿道口，甚至跑進泌尿道，進而出現泌尿道感染問題，不過泌尿道感染除了出現頻尿外，排尿時會伴隨刺痛與灼熱感，若出現以上的狀況，而且頻尿症狀持續好幾天都未改善，就要找泌尿科醫師。

另外，在沒有自慰的情況下仍出現頻尿，第一個就可能是老化造成，不過男性出現因老化而尿失禁的機率並不高，比較常見的是攝護腺發炎或攝護腺癌，因此頻尿與陽痿、早洩沒有直接關係，「如果你是因疾病導致的頻尿，你的性功能障礙就有可能是因為疾病所造成，而不是因頻尿而有性功能障礙」。

而女生頻尿與泌尿道感染有關，第一是性行為後沒有排尿，因為女性的尿道與陰道口很近，在進行性行為的過程中，陰莖或手在附近游移，會將皮膚表面的細菌帶進尿道口，若性行為結束後有排尿，就可以將尿道口的細菌沖掉，不過有不少女性時常忘記要上廁所，因此出現泌尿道感染問題。

另外也有些女性反應，發生性行為後沒尿意該怎麼辦，許藍方則建議，在發生關係前可以先喝200c.c.水，量不用太多，做完愛後也差不多有尿意。另外，女性在自慰時同樣也要注意手部衛生，手若沒清潔乾淨，自慰過程中也會將皮膚表面的細菌帶到尿道口，總而言之，無論男性還是女性，在性行為結束後，最好都要排尿。