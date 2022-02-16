在北投經營26年的水紗蓮休閒旅館去年8月底熄燈歇業，讓許多民眾不捨，最新實價揭露發現，水紗蓮在去年11月易主，新買家悅禧建設以7.3億元整棟包下，房仲推估，未來如果推案，房價應可達7字頭。

水紗蓮休閒旅館原本是由別府旅館公司持有，整棟共6層樓，位在北投區中山路上，旁邊就是捷運新北投站，鄰近北投公園及七星公園，附近餐廳林立，商業機能及交通機能便利，吸引不少旅客來此度假泡溫泉；排除持分交易後，建物坪數753.03坪、土地208.12坪，換算購入土地單價約350萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市素地難求，30年以上建築既享有危老的容積獎勵、稅費優惠，且土建融貸款不受銀行法的放款限制，規劃彈性高，成為近年建商積極獵樓的標的。水紗蓮休閒旅館原址地上建物屋齡高達44年，符合危老改建的門檻，土地使用分區為特定觀光商業專用區，依照當地的土地使用管制規範，未排除住宅用途，所以可規劃住宅產品，只是地面層應維持商用，因此未來朝住商複合方向加以重建的機會不低。目前該區段同地目的新案不多，輕屋齡物件選擇少，近10年來僅御品行館、昇陽明」等案，因此房價表現不錯，均價可達6、7字頭，水紗蓮往後若推案，創價空間可期。

張旭嵐指出，除了賣飯店換現金，台北不少老飯店為自有資產，因位於精華地段、基地方正完整，屋齡又符合危老獎勵，面臨旅宿市場低潮，乾脆趁此機會資產活化，包括馥敦飯店南京館、台北國賓飯店、六福客棧、西華飯店等，都乘勢將自有資產開發改建展新貌。

第一建經研究中心副理張菱育也表示，近年央行頻頻出手打炒房，且為遏止借錢養地的陋習，央行要求借款人的購地貸款在購地後18個月內就必須動工，否則將會逐步按比例收回貸款，並逐年加計利息，不過，如果是都更或危老的購地貸款，就不在此管制範圍內，且利率也比起一般的土建融貸款更為優惠，因而推動建商進行老舊建築的整合開發速度。