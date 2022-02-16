教育部長昨宣布9月起，禁止強制高中生在第一節課前到校，新北市教育局表示，新北有64高中職，約9成學校先前已試辦第一節課前可以自主學習運用，後續將因應中央新制，持續與各校及相關團體代表研議各項配套措施，以確保新制實行後，各校能順利推行，並滿足學生跟家長多元的需求。

教育局進一步說明，因應教育部預計自2022學年起推動新制，第一節課前的學習活動由學生自主規劃，部分學生可能會提早到校，通學時間也會延長，考量學生安全、學校導護管理人力配置及教師到校等問題，將請學校邀集學生、教師及家長代表共同研議，以確保學生安全為最重要、並以不擾動學校現行運作為原則，規畫出符合該校特性的作息規定。

教育局指出，2020年8月公告「新北市高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，規定各校每週得安排數日，於上午第一節開始前之非屬上課節數的時間，由學生自主規劃運用。試辦自2020學年度開始推動，各校運作方式由學生、教師及家長等各方代表溝通，並經校務會議通過後實施。目前新北市高中職大多安排2日由學生自主彈性運用。

板橋高中賴春錦校長表示，學校自2020學年度將週一、三到校時間調整為上午8時，並自2021學年度第1學期開始實行每日8時到校，該措施由導師與學生討論，引導學生合宜安排時間規劃。校園內可以看到學生在教室自習、完成作業、或在戶外空間討論課業、執行自主學習計畫等，也有部分學生在操場從事各類運動或社團活動。

淡水商工于賢華校長則說，學校自2020學年度起，每周一、四實施學生自主規劃學習時間，學生可申請社團自主練習、進行體育活動；另外教師也指導學生進行自主學習課程，如園藝科澆養花樹或校貓校犬照顧等，實施一年多以來，愈來愈多學生參與各項學習課程。

教育局長張明文認為，學生為學習的主體，有關學生在校作息規劃，應回歸教育本質，基於學生個別需求，讓孩子有自主規劃上課前學習活動的彈性，可培養學生責任感，也能訓練行動執行力。