前大都會王牌投手「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)2019年被指控提供隊友毒品，當時與哈維在天使共事的左投史卡格斯(Tyler Skaggs)被發現於飯店內驟逝，震驚棒壇，而在史卡格斯驗屍報告中指出他有服用古柯鹼、止痛藥情形，如今消息再次被證實，因為哈維在法庭上坦承了內幕。

MLB star Matt Harvey admitted on Tuesday that he used cocaine during his baseball career ... calling himself a "partier" and saying his former New York Mets team never "really asked" him about it. https://t.co/i2qyu3oRpE — TMZ (@TMZ) February 15, 2022

史卡格斯2019年7月被發現陳屍於德州飯店，主因是昏迷時被嘔吐物阻塞呼吸道導致窒息，而他身體也被驗出含乙醇、吩坦尼(Fentanyl)、羥考酮(Oxycodone)等被大聯盟列為禁藥的物質，之後檢方展開全面調查。而今天哈維表示，大部分藥物都是前天使發言人艾瑞克凱(Eric Kay)給的。

此外哈維也表示在2019年有給過史卡格斯幾次藥物，是成分含芬太尼(Fentanyl)的強效止痛藥丸、俗稱「藍小子」的受管制藥品，而史卡格斯則自己向艾瑞克凱索取羥考酮，並與酒精混用，哈維對沒好好提醒史卡格斯感到遺憾，表示用酒精來服用藥物有很大的危險。

但哈維並沒全身而退，他還在法庭上坦承自己於效力天使及之前都有吸食古柯鹼，據報導大都會球團與經紀人都知道此事，也曾想幫助他，但最後沒有成功。32歲的哈維去年轉戰金鶯，但表現低落，戰績僅6勝14敗，自責分率高達6.27，而現在他恐怕會受到大聯盟處分，無法繼續投球。

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